При этом, по его словам, ВСУ пытаются осуществлять контроль на данном направлении, как и на подступах к Дзержинску.

Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны противника на участке фронта в ДНР, так как именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки. Отмечается, что освобождение Красноармейской агломерации поможет российским военным фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирное в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».