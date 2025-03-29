Пушилин: ВС России ведут бои вблизи Красноармейска
ВС России ведут бои вблизи Красноармейска в направлении поселка Котлино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
При этом, по его словам, ВСУ пытаются осуществлять контроль на данном направлении, как и на подступах к Дзержинску.
Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны противника на участке фронта в ДНР, так как именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки. Отмечается, что освобождение Красноармейской агломерации поможет российским военным фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирное в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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