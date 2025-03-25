Российские войска освободили Мирное в ДНР

Посёлок городского типа Мирное в Донецкой народной республике был освобождён российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Уточняется, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Запад».

«В результате активных и решительных действий», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Срибное в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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