Пушилин: Вопрос названия Артемовска должны решать его жители
Вопрос о названии города Артемовска (украинское наименование - Бахмут) должны решать его жители. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Политик обратил внимание на мнения журналиста Андрея Медведева, высказавшегося в защиту названия Бахмут, и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, которая поддерживает сохранение названия Артемовск.
«Мы обсуждали эту тему, и еще в марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. <...> Захотят их жители переименовать – обязательно предоставим такую возможность», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что вопрос о переименовании города будет решаться «обдуманно и законно» после формирования местных органов самоуправления, пишет RT.
Между тем военкоры сообщили, что российские военные пытаются окружить Артемовск с севера через село Парасковиевка, отмечает Ura.ru.
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