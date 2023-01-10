Пушилин: Вопрос названия Артемовска должны решать его жители

Вопрос о названии города Артемовска (украинское наименование - Бахмут) должны решать его жители. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Политик обратил внимание на мнения журналиста Андрея Медведева, высказавшегося в защиту названия Бахмут, и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, которая поддерживает сохранение названия Артемовск.

«Мы обсуждали эту тему, и еще в марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. <...> Захотят их жители переименовать – обязательно предоставим такую возможность», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что вопрос о переименовании города будет решаться «обдуманно и законно» после формирования местных органов самоуправления, пишет RT.

Между тем военкоры сообщили, что российские военные пытаются окружить Артемовск с севера через село Парасковиевка, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин
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