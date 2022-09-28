Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена

Вся конституционная территория Донецкой народной республики будет освобождена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена», — приводит слова политика РИА Новости.

При этом Пушилин отметил, что ДНР перейдет к новой фазе ведения боевых действий, сообщает РЕН ТВ.

Накануне в республике завершился референдум о вхождении территории в состав России. За такое решение высказались 99,23% избирателей, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин
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