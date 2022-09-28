Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
Вся конституционная территория Донецкой народной республики будет освобождена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена», — приводит слова политика РИА Новости.
При этом Пушилин отметил, что ДНР перейдет к новой фазе ведения боевых действий, сообщает РЕН ТВ.
Накануне в республике завершился референдум о вхождении территории в состав России. За такое решение высказались 99,23% избирателей, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
- Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
- Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России
- Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
- Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
- Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
- «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»
- Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
- Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
- Меркель призвала «серьезно относиться» к словам Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru