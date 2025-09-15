Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»

«Наша премия – это большое культурное событие. Сюда съезжаются лучшие музыканты индустрии, мы приглашаем их в качестве гостей, экспертов и жюри. Активными участниками будут и наши любимые слушатели. Ежемесячная аудитория Радио JAZZ составляет около 2 млн человек – это настоящие ценители музыки, и каждый из них может повлиять на ход музыкальной истории в ходе голосования. Почему семь номинаций? Потому что джаз – это не только биг-бэнды и солисты, но и живая среда: площадки, фестивали, релизы. Я уверена, что признание нужно всем, ведь джаз создается и продвигается сообща, это коллективная импровизация, где важно слышать друг друга, и где каждое звено - бесценно», – рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.

Выбор лауреатов пройдет в несколько этапов. Заявки будут приниматься по 20 октября на сайте радиостанции JAZZ 89.1 FM – radiojazzfm.ru. Отобрать финалистов помогут слушатели в открытом голосовании, которое продлится с 27 октября по 10 ноября, и тройки лидеров будут объявлены в эфире. После этого этапа, до 14 ноября, экспертное звёздное жюри определит лучших, а победителей огласят уже на самой премии, в театре «Одеон».

Ранее австралийская певица доминиканского происхождения Fantine призналась спецкору НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию «Все цвета джаза-2024» стала большим сюрпризом.

