Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»
Стартовал прием заявок на XI ежегодную премию «Все цвета джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Победители станут известны на торжественном вручении наград в театре «ОДЕОН» 19 ноября. Их определят в номинациях «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
«Наша премия – это большое культурное событие. Сюда съезжаются лучшие музыканты индустрии, мы приглашаем их в качестве гостей, экспертов и жюри. Активными участниками будут и наши любимые слушатели. Ежемесячная аудитория Радио JAZZ составляет около 2 млн человек – это настоящие ценители музыки, и каждый из них может повлиять на ход музыкальной истории в ходе голосования. Почему семь номинаций? Потому что джаз – это не только биг-бэнды и солисты, но и живая среда: площадки, фестивали, релизы. Я уверена, что признание нужно всем, ведь джаз создается и продвигается сообща, это коллективная импровизация, где важно слышать друг друга, и где каждое звено - бесценно», – рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
Выбор лауреатов пройдет в несколько этапов. Заявки будут приниматься по 20 октября на сайте радиостанции JAZZ 89.1 FM – radiojazzfm.ru. Отобрать финалистов помогут слушатели в открытом голосовании, которое продлится с 27 октября по 10 ноября, и тройки лидеров будут объявлены в эфире. После этого этапа, до 14 ноября, экспертное звёздное жюри определит лучших, а победителей огласят уже на самой премии, в театре «Одеон».
Ранее австралийская певица доминиканского происхождения Fantine призналась спецкору НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию «Все цвета джаза-2024» стала большим сюрпризом.
