Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином

В своей соцсети Truth Social американский лидер написал, что в Европе очень успешно прошла «большая торговая встреча между Соединёнными Штатами Америки и Китаем».

«В пятницу я проведу переговоры с председателем Си», - указал глава Белого дома.

Ранее Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта придется вести ему самому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».