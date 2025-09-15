Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 сентября он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ

В своей соцсети Truth Social американский лидер написал, что в Европе очень успешно прошла «большая торговая встреча между Соединёнными Штатами Америки и Китаем».

«В пятницу я проведу переговоры с председателем Си», - указал глава Белого дома.

Ранее Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта придется вести ему самому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Reuters
ТЕГИ:ПереговорыКитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры