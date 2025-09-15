Россиянам назвали симптомы отравления грибами
У разных видов грибов разные токсины, поэтому в случае отравления у человека могут симптомы могут отличаться. Об этом сайту aif.ru заявил миколог Максим Дьяков.
Он отметил, что обычно это рвота, диарея, высокая температура.
«Удар может также прийтись по почкам, по печени, по нервной системе, дезориентацию даже можно ощутить», - указал эксперт.
Дьяков добавил, что в случае недомогания после употребления грибов нужно сразу принять рвотные аппараты и немедленно вызвать медиков.
Ранее в Роспотребнадзоре указали, что ежегодно в России фиксируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых примерно 30 заканчиваются летальным исходом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru