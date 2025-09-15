Россиянам назвали симптомы отравления грибами

Он отметил, что обычно это рвота, диарея, высокая температура.

«Удар может также прийтись по почкам, по печени, по нервной системе, дезориентацию даже можно ощутить», - указал эксперт.

Дьяков добавил, что в случае недомогания после употребления грибов нужно сразу принять рвотные аппараты и немедленно вызвать медиков.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что ежегодно в России фиксируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых примерно 30 заканчиваются летальным исходом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

