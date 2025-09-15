Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»

По его словам, за последние годы у участниц дуэта Елены Катиной и Юлии Волковой «ничего не получалось», поэтому они «будут монетизировать уже созданное творчество».

«И время изменилось, и девочки уже не те. Сейчас другие герои, другие интересы у современной молодежи», - указал Рудченко.

Продюсер добавил, что, как и прочие звезды 1990-х и 2000-х, Катина и Волкова будут выступать на частных корпоративах.

Ранее бывший концертный директор «Тату» Леонид Дзюник заявил «Радиоточке НСН», что повзрослевшим солисткам группы нужны новые песни, стилистика и авторы.