Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»
Полноценного воссоединения группы «Тату» не произойдёт из-за отсутствия былой популярности. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его словам, за последние годы у участниц дуэта Елены Катиной и Юлии Волковой «ничего не получалось», поэтому они «будут монетизировать уже созданное творчество».
«И время изменилось, и девочки уже не те. Сейчас другие герои, другие интересы у современной молодежи», - указал Рудченко.
Продюсер добавил, что, как и прочие звезды 1990-х и 2000-х, Катина и Волкова будут выступать на частных корпоративах.
Ранее бывший концертный директор «Тату» Леонид Дзюник заявил «Радиоточке НСН», что повзрослевшим солисткам группы нужны новые песни, стилистика и авторы.
