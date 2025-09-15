Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
15 сентября 202515:21
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил выйти из президентской гонки в Ирландии. Об этом сообщает RT.
По его словам, такое решение он принял после обсуждения с семьей.
«Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — указал спортсмен.
Ранее Макгрегор призвал ирландцев поддержать его и изменить избирательную процедуру, чтобы его допустили до выборов, пообещав в случае избрания не принимать каких-либо указов без рассмотрения гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
