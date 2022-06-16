Пушилин: Сирия начала процедуру признания ДНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее в четверг заявил, что Сирия также готова признать независимость образования. По его словам, еще ряд также выразили готовность. Однако страны Пасечник не перечислил.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллинзаявил, что Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру.



