Пушилин: Сирия начала процедуру признания ДНР
Власти Сирии начали официальную процедуру признания самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава территориального образования Денис Пушилин, передает ТАСС.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее в четверг заявил, что Сирия также готова признать независимость образования. По его словам, еще ряд также выразили готовность. Однако страны Пасечник не перечислил.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллинзаявил, что Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Песков обозначил цель номер один спецоперации на территории Украины
- На Алтае МЧС ведет поиски туристки из Петербурга, упавшей в реку
- Макрон заявил о новых поставках военной помощи Украине
- Премьер Италии: Зеленский сообщил о критической ситуации на Украине
- Источник: зарплаты сотрудников «Газпрома» с 1 июля проиндексируют на 10%
- Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на «ковидную амнистию»
- Путин: нужно обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России
- Coca-Cola закрывает производство и продажу напитков бренда в России
- «Газпром нефть» с 16 июня прекращает программу депозитарных расписок
- Макрон: Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru