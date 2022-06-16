Пушилин: Сирия начала процедуру признания ДНР

Власти Сирии начали официальную процедуру признания самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава территориального образования Денис Пушилин, передает ТАСС.

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее в четверг заявил, что Сирия также готова признать независимость образования. По его словам, еще ряд также выразили готовность. Однако страны Пасечник не перечислил.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллинзаявил, что Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин
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