Асад: Россия и Сирия борются против одного врага

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Россия и Сирия ведут политическую борьбу против одного врага. Об этом он сообщил на встрече с делегацией из России во главе с зампредом комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным и делегацией из Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ТАСС.





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