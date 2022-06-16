Асад: Россия и Сирия борются против одного врага
16 июня 202219:45
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Россия и Сирия ведут политическую борьбу против одного врага. Об этом он сообщил на встрече с делегацией из России во главе с зампредом комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным и делегацией из Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ТАСС.
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16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru