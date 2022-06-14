Россия планирует нарастить темп работ по восстановлению ДНР и ЛНР
Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру. Темпы работ по восстановлению республик продолжают расти, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, на данный момент около 2,5 тысяч российских специалистов и почти 800 единиц техники уже работают на территории республик Донбасса. Вскоре туда отправятся еще 1,5 тысячи строителей и 200 единиц техники.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе заявил о возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.
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