Россия планирует нарастить темп работ по восстановлению ДНР и ЛНР

По его словам, на данный момент около 2,5 тысяч российских специалистов и почти 800 единиц техники уже работают на территории республик Донбасса. Вскоре туда отправятся еще 1,5 тысячи строителей и 200 единиц техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе заявил о возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.

