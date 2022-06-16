Пасечник назвал страны, которые готовы признать независимость ДНР и ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что независимость республик Донбасса готовы признать Сирия и ряд других стран.
Он напомнил, что соответствующее заявление сделал президент Сирии Башар Асад.
«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки ещё ряд стран», - добавил он.
Ранее в Мининформации ДНР заявили, что Асад намерен дать указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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