Пасечник назвал страны, которые готовы признать независимость ДНР и ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что независимость республик Донбасса готовы признать Сирия и ряд других стран.

Абхазия признала суверенность ДНР и ЛНР

Он напомнил, что соответствующее заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки ещё ряд стран», - добавил он.

Ранее в Мининформации ДНР заявили, что Асад намерен дать указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСирияДНРЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры