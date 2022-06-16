Пасечник назвал страны, которые готовы признать независимость ДНР и ЛНР

Он напомнил, что соответствующее заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки ещё ряд стран», - добавил он.

Ранее в Мининформации ДНР заявили, что Асад намерен дать указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

