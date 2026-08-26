Пушилин раскрыл тип ракет, которыми ВСУ ударили по центру Донецка

В результате удара ранения средней степени тяжести получили восемь мирных жителей. Среди пострадавших две девочки 10 и 16 лет, 79-летняя пенсионерка, 53-летняя женщина, а также четверо мужчин в возрасте 39, 45, 49 и 77 лет.

Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета России. На месте происшествия работают следственные группы, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства для возбуждения уголовного дела.

Крупнейший торговый центр Донецка был атакован ракетами ВСУ в среду, 26 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

