Пушилин раскрыл тип ракет, которыми ВСУ ударили по центру Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Киевскому району Донецка крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow / SCALP-EG англо-французского производства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Под атаку попали окрестности торгового центра «Донецк-Сити», а также жилые кварталы центральной части города. По предварительным данным, ВСУ применили дальнобойное оружие западного образца для прицельного поражения гражданской инфраструктуры.
В результате удара ранения средней степени тяжести получили восемь мирных жителей. Среди пострадавших две девочки 10 и 16 лет, 79-летняя пенсионерка, 53-летняя женщина, а также четверо мужчин в возрасте 39, 45, 49 и 77 лет.
Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета России. На месте происшествия работают следственные группы, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства для возбуждения уголовного дела.
Крупнейший торговый центр Донецка был атакован ракетами ВСУ в среду, 26 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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