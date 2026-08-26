УФАС нашло признаки завышения цен на АЗС сети «Трасса»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило признаки установления монопольно высоких цен на топливо у компании «Евротранс», владеющей сетью АЗС «Трасса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Проведенный анализ показал необоснованное изменение стоимости бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на заправках сети. Это привело к диспаритету розничных цен компании по отношению к ценам, установленным на станциях крупных нефтяных компаний, работающих в регионе.