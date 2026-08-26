В Литве заявили о возможных превентивных ударах по Калининграду
Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что российская военная инфраструктура в Калининградской области может стать одной из первых целей Североатлантического альянса в случае прямого столкновения с Россией. Соответствующее мнение политик высказал в интервью порталу Delfi.
По словам дипломата, в начале любой острой фазы конфликта между Россией и странами НАТО в Балтийском регионе альянс может нанести превентивные удары. Валенис подчеркнул, что вся военная мощь Калининграда будет уничтожена еще до начала активных боевых действий.
Экс-министр добавил, что подобный сценарий неоднократно обсуждался на различных экспертных площадках, а теперь его все чаще озвучивают публично. Политик считает такие действия рациональным ответом на возможное обострение ситуации. Географическое положение Калининграда, по мнению Валениса, делает регион уязвимым в случае военного противостояния России и НАТО.
Ранее глава российского региона Алексей Беспрозванных не раз предупреждал, что Калининград должен быть готов к провокациям Запада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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