По словам дипломата, в начале любой острой фазы конфликта между Россией и странами НАТО в Балтийском регионе альянс может нанести превентивные удары. Валенис подчеркнул, что вся военная мощь Калининграда будет уничтожена еще до начала активных боевых действий.

Экс-министр добавил, что подобный сценарий неоднократно обсуждался на различных экспертных площадках, а теперь его все чаще озвучивают публично. Политик считает такие действия рациональным ответом на возможное обострение ситуации. Географическое положение Калининграда, по мнению Валениса, делает регион уязвимым в случае военного противостояния России и НАТО.

Ранее глава российского региона Алексей Беспрозванных не раз предупреждал, что Калининград должен быть готов к провокациям Запада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

