Крупнейший торговый центр Донецка атакован ракетами ВСУ

По данным из других СМИ, при ударе по ТРЦ имеются пострадавшие и погибшие, но официальной информации пока не поступало.

ТРЦ «Донецк сити» является крупнейшим торгово-развлекательным центром города площадью более 115 тыс. кв. м.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

