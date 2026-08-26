Крупнейший торговый центр Донецка атакован ракетами ВСУ
Торгово-развлекательный центр «Донецк сити» получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре города. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник следственных органов Следственного комитета.
По словам собеседника агентства, в момент атаки в здании находились люди. В настоящее время сотрудники СК работают на местах обстрелов, фиксируя последствия нападения и собирая доказательства для возбуждения уголовного дела.
По данным из других СМИ, при ударе по ТРЦ имеются пострадавшие и погибшие, но официальной информации пока не поступало.
ТРЦ «Донецк сити» является крупнейшим торгово-развлекательным центром города площадью более 115 тыс. кв. м.
Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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