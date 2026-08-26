В ЛНР девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу

Он уточнил, что инцидент произошёл на автодороге Золотое — Первомайск. В момент удара в автобусе находились 15 пассажиров - восемь из них погибли на месте, а 20-летня девушка скончалась в больнице.

«Её мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована», - написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Глава ЛНР добавил, что водителя и ещё троих пассажиров после оказания первой медпомощи направили на амбулаторное лечение.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».