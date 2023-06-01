Пушилин призвал освободить всю Украину от киевского режима
Всю территорию Украину следует освобождать от существующего киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Как отметил политик, не нужно «разбазаривать» украинские территории, которые доставались СССР «очень дорогой ценой».
«Самое страшное, что если мы оставим даже часть или передадим какую-то освобожденную территорию другим государствам, это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, если не уничтожить действующий киевский режим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru