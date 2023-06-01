Пушилин призвал освободить всю Украину от киевского режима

Всю территорию Украину следует освобождать от существующего киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Как отметил политик, не нужно «разбазаривать» украинские территории, которые доставались СССР «очень дорогой ценой».

«Самое страшное, что если мы оставим даже часть или передадим какую-то освобожденную территорию другим государствам, это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, если не уничтожить действующий киевский режим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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