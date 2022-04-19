Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву

«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина», - приводит РИА Новости слова Псаки.

Отмечается, что так Псаки прокомментировала появившуюся в СМИ Соединенных Штатов информацию о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Украине.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.

