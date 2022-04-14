Греция не будет поставлять оружие Украине

Греция официально отказалась поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос.

Он пояснил, что обороноспособность самой Греции не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия, передает интернет-издание Euractiv.

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По словам главы греческого Минобороны, техника, которую Афины уже отправили на Украину, поступила из собственных запасов.

Издание отмечает, что согласно опросу MEGA TV, 66% греков не поддерживают отправку военной техники на Украину.


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ФОТО: РИА Новости
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