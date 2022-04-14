Греция не будет поставлять оружие Украине
Греция официально отказалась поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос.
Он пояснил, что обороноспособность самой Греции не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия, передает интернет-издание Euractiv.
По словам главы греческого Минобороны, техника, которую Афины уже отправили на Украину, поступила из собственных запасов.
Издание отмечает, что согласно опросу MEGA TV, 66% греков не поддерживают отправку военной техники на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- СМИ: Зеленский потребовал от Европы семь млрд долларов ежемесячно
- Путин: Рынок нужно подготовить к переходу на расчеты в нацвалютах
- Врач рассказала о тяжелых последствиях затяжного насморка
- «Нарушение логистики». Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
- Путин считает, что Европа не сможет заменить российский газ
- Суд в Москве ужесточил приговор Любови Соболь
- Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству
- Греция не будет поставлять оружие Украине
- Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов
- Роскомнадзор: Составлено два административных протокола в отношении Google
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru