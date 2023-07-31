«Провокация!»: В Грузии назвали протест у лайнера с россиянами планом Саакашвили

Накануне сообщалось, что грузинские правоохранители задержали несколько человек, протестовавших у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. По данным информагентства «Батумелеби», задержанные пытались прорвать установленные у порта полицейские баррикады. Мамрадзе уверен, что сообщники Саакашвили продолжают финансировать акции протеста и митинги в Грузии.

«Это план нацистов Саакашвили. Сейчас используется любой повод, чтобы устроить провокацию. У таких групп штурмовиков есть большие деньги. Они поступают из тех денег, которые Саакашвили и его сообщники вывезли из Грузии. Также есть телевидение… Все это у Саакашвили осталось. Корабль шел под флагом Палау, никакие санкции на него не распространяются, такие круизы совершаются в любую точку мира. Но они собрались и начали протестовать. А то, что стоят танки, привезенные Саакашвили – это «ничего». Саакашвили всегда говорил – главное поставить нужную картинку на телеэкране, а дальше можно делать, что хочешь», - сказал Мамрадзе.

При этом он отметил, что у грузинской правящей партии в целом получается «утихомирить» отношение некоторых в обществе к россиянам. По словам Мамрадзе, Грузия сохраняет баланс и не вводит санкции против России.

«У правящей партии Грузии в целом получается сгладить углы и утихомирить отношение в обществе к русским. В данном случае и путь был выбран правильный, и результаты налицо. Наше правительство отказалось вводить санкции против России: торговля идет, товары уходят в Россию. Границы открыты для туристов и любых посетителей. Такой баланс достаточно трудно, но соблюдается, это нужно приветствовать», - резюмировал Мамрадзе.