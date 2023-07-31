«Провокация!»: В Грузии назвали протест у лайнера с россиянами планом Саакашвили
Сообщники экс-президента Саакашвили используют любой повод, чтобы расшатать ситуацию в Грузии, отметил в эфире НСН политолог Петр Мамрадзе.
Протесты у порта Батуми против прибытия круизного лайнера с российскими туристами являются планом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сообщников, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что грузинские правоохранители задержали несколько человек, протестовавших у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. По данным информагентства «Батумелеби», задержанные пытались прорвать установленные у порта полицейские баррикады. Мамрадзе уверен, что сообщники Саакашвили продолжают финансировать акции протеста и митинги в Грузии.
«Это план нацистов Саакашвили. Сейчас используется любой повод, чтобы устроить провокацию. У таких групп штурмовиков есть большие деньги. Они поступают из тех денег, которые Саакашвили и его сообщники вывезли из Грузии. Также есть телевидение… Все это у Саакашвили осталось. Корабль шел под флагом Палау, никакие санкции на него не распространяются, такие круизы совершаются в любую точку мира. Но они собрались и начали протестовать. А то, что стоят танки, привезенные Саакашвили – это «ничего». Саакашвили всегда говорил – главное поставить нужную картинку на телеэкране, а дальше можно делать, что хочешь», - сказал Мамрадзе.
При этом он отметил, что у грузинской правящей партии в целом получается «утихомирить» отношение некоторых в обществе к россиянам. По словам Мамрадзе, Грузия сохраняет баланс и не вводит санкции против России.
«У правящей партии Грузии в целом получается сгладить углы и утихомирить отношение в обществе к русским. В данном случае и путь был выбран правильный, и результаты налицо. Наше правительство отказалось вводить санкции против России: торговля идет, товары уходят в Россию. Границы открыты для туристов и любых посетителей. Такой баланс достаточно трудно, но соблюдается, это нужно приветствовать», - резюмировал Мамрадзе.
Так, на прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande, организовала акцию протеста рядом с портом. Оппозиция назвала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под них не подпадает.
Ранее, в конце мая, в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Тогда протестующие собирались около аэропорта, сообщает «Радиоточка НСН».
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