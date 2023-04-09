Протестующие в Тбилиси потребовали освободить Саакашвили

На проспекте Руставели в центре Тбилиси состоялась акция протеста крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает РИА Новости.

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Митинг прошел под лозунгом «Вместе в Европу». Протестующие потребовали от властей освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Участники акции призвали власти отпустить одного из задержанных на акциях против закона об иностранных агентах и отправить в отставку судей, против которых ввели санкции США. Также оппозиционеры заявили о необходимости принять закон против олигархов и провести судебную реформу.

Акция завершилась. Проспект открыли для движения автомобилей.

Протесты из-за законопроекта об иноагентах организовали сообщники Михаила Саакашвили, заявил «Радиоточке НСН» глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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