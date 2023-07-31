СМИ: полицейские в Батуми задержали протестующих против лайнера с россиянами

Сотрудник правоохранительных органов Батуми задержали нескольких протестующих, которые выступали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, сообщает Batumelebi.

Россиян призвали не опасаться протестов грузинской оппозиции в Батуми

По данным телеканала, митингующие пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию гавани. В акции участвовали активисты и члены грузинской оппозиции.

24 июля около ста граждан Грузии протестовали в порту Батуми против прибытия Astoria Grande. Лайнер следовал из Сочи в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
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