СМИ: полицейские в Батуми задержали протестующих против лайнера с россиянами
31 июля 202305:47
Сотрудник правоохранительных органов Батуми задержали нескольких протестующих, которые выступали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, сообщает Batumelebi.
По данным телеканала, митингующие пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию гавани. В акции участвовали активисты и члены грузинской оппозиции.
24 июля около ста граждан Грузии протестовали в порту Батуми против прибытия Astoria Grande. Лайнер следовал из Сочи в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru