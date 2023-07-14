Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили

Депутаты Верховной рады Украины призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика Михаила Саакашвили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

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Парламентарии также просят предоставить украинскому уполномоченному по правам человека доступ к экс-президенту Грузии, а помилование объясняют тяжелым физическим состоянием.

Ранее днем Железняк сообщил, что Рада приняла проект о переносе празднования рождества на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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