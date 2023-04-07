«Провокации и терроризм»: Напряжение между Израилем и Палестиной может перерасти в войну
Израиль продолжает обстреливать территории Ливана и Палестины в ответ на «прилеты». Палестина обвиняет Тель-Авив в провокациях в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Израиль всю ночь обстреливал Ливан и Палестину. Так, израильская армия нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры радикальной организации ХАМАС на южной территории Ливана. Также израильские военные возобновили удары по сектору Газа. Израильская армия сообщила, что ее танки и самолеты нанесли удар по военным постам ХАМАС на границе сектора Газа.
«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая шахту подземного комплекса для производства оружия, три дополнительных объекта по производству оружия и туннель террористов», - говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
До этого северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, было выпущено 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». По меньшей мере, три человека пострадали в результате обстрела.
Израиль обвинил в этом палестинскую группировку ХАМАС, союзником которой является действующая в Ливане шиитская группировка «Хезболла». Официальные власти Ливана удар осудили.
Ситуация в регионе обострилась на фоне переговоров Тель-Авива и Тегерана, которые проходят при российском посредничестве в Шанхае.
4 апреля израильские силы ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В пресс-службе полиции тогда заявили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети граждане в масках устроили беспорядки.
При этом в Палестине подобные действия сочли недопустимыми и обвинили Израиль в применении насилия. Местные СМИ писали, что против палестинцев применялись светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули.
Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар также сообщал, что Израиль задержал более 200 палестинцев, их перевели на израильскую военную базу в Аната.
Израильский политолог Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что инцидент в мечети Аль-Акса – провокация израильских силовиков.
«Очень часто израильские силовики сами провоцируют палестинцев на акты терроризма. Молельная территория мусульман в Иерусалиме находится под контролем иорданских властей. Это прописано в договоре, но израильские силовики часто его нарушают. Идет Рамадан, а потому ситуация может накалиться. Это как спичка возле бочки с бензином. Провокации я бы связал не столько с переговорами, а с внутриполитической ситуации в Израиле. У власти сейчас крайне правое правительство. Поэтому обострение ситуации со стороны силовиков будут», - объяснил он.
По данным СМИ, кулуарные переговоры Израиля и Ирана начались 23 марта в Гонконге, позже продолжились в Шанхае. Ципис сказал НСН, что переговоры такого уровня могут сорвать крупные теракты или массированные ракетные обстрелы Израиля. Напомним, что Иран официально поддерживает концепцию существования независимого палестинского государства.
В конце января на стратегических объектах Ирана прогремел ряд взрывов. 2 февраля Иран обвинил Израиль в атаке на свой военный объект в Исфахане. При этом востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что нет никаких подтверждений участия Израиля в атаках по военным объектам в Иране.
«На сегодняшний момент нет никакого подтверждения, что Израиль имел какое-либо отношение к ударам по иранской военной инфраструктуре. Вопрос заключается в том, какая еще одна страна, кроме Америки, в этом участвовала. И то, что американские СМИ пишут, что это Израиль, означает, что это не так. Например, беспилотники были запущены из иракского Курдистана. Может это Ирак? А американцы не могли в качестве взлётной площадки использовать еще и Азербайджан? Вопросов много», - предположил тогда Сатановский.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами. По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние.
«Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев», - написала она в Telegram-канале ведомства.
7 апреля миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) сообщила, что Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны. Как сообщается, глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро ведет переговоры с представителями обеих стран.
В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием.
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