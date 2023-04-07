«Провокации и терроризм»: Напряжение между Израилем и Палестиной может перерасти в войну

Израиль всю ночь обстреливал Ливан и Палестину. Так, израильская армия нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры радикальной организации ХАМАС на южной территории Ливана. Также израильские военные возобновили удары по сектору Газа. Израильская армия сообщила, что ее танки и самолеты нанесли удар по военным постам ХАМАС на границе сектора Газа.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая шахту подземного комплекса для производства оружия, три дополнительных объекта по производству оружия и туннель террористов», - говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, было выпущено 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». По меньшей мере, три человека пострадали в результате обстрела.