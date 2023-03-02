СМИ: Израиль может ударить по Ирану из-за российских ракет
Иран хочет получить российские зенитные ракетные системы С-400, что в Израиле считают препятствием для удара по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников, Израиль опасается, что Иран планирует создать собственное ядерное оружие, именно поэтому Израиль и рассматривает вариант удара по Тегерану. Российские системы могут помешать планам Израиля и дадут возможность Ирану быстрее достигнуть планов по созданию оружия, пишет издание.
В начале февраля в иранском Исфахане прогремел взрыв, по данным минобороны республики, была совершена неудачная попытка нападения на военный объект с помощью дронов. Иран обвинил в этом Израиль.
Нет никаких подтверждений участия Израиля в атаках по военным объектам в Иране, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН. По его словам, в этом могут замешаны США и союзники.
В ударах по объектам в Иране замешана Великобритания, у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств, заявила ранее востоковед Карине Геворгян в разговоре с НСН.
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