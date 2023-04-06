Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана

Под обстрел попали Тель-Авив, Хайфа, Нетания. Также во многих городах звучали сирены. Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. Большую часть ракет сбила система ПРО «Железный купол». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание по этому поводу с участием руководителей силовых структур страны, сообщила канцелярия главы правительства.

В движении «Хезболла» назвали запуски ракет наказанием для еврейского государства, чьи силовики разогнали верующих в мечети Аль-Акса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



