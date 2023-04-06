Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана
Израильские ВВС нанесли удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана, сообщает Al-Mayadeen.
Как отмечается, это стало ответом на запуск с ливанской территории по Израилю десятков ракет. В правительстве еврейского государства назвали этот обстрел самым мощным за все время.
Под обстрел попали Тель-Авив, Хайфа, Нетания. Также во многих городах звучали сирены. Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. Большую часть ракет сбила система ПРО «Железный купол». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание по этому поводу с участием руководителей силовых структур страны, сообщила канцелярия главы правительства.
В движении «Хезболла» назвали запуски ракет наказанием для еврейского государства, чьи силовики разогнали верующих в мечети Аль-Акса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru