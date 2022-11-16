«Проверка реакции»: Польский политолог считает инцидент с ракетами тестом для НАТО

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда сегодня заявил об отсутствии доказательств, что ракета была выпущена российскими военными, а сама ракета с большой долей вероятности принадлежала ПВО Украины. Однако Корейба считает, что Россия может использовать ситуацию как тестирование НАТО на реакцию.

«Польское руководство поставлено перед дьявольской альтернативой. Не ответить – Россия воспримет это как слабость. Если отвечать, то это масштабная эскалация конфликта и его географическое расширение с рисками континентальной войны. При этом польское общество просит немедленно ответить России. Власти придерживаются очень умеренной линии, как в своих высказываниях, так и в поведении. Все говорят о необходимости дождаться результатов расследования. Польша действует осторожно. Все обломки ракет, обстоятельства попадания их на территорию страны исследуются местными специалистами, а также будут усилены заграничными экспертами, в частности, американскими. Техническая сторона объективно и беспристрастно будет расследована. Проблема заключается в политической составляющей. Даже если это было случайно, даже если это украинская ракета, Россия воспринимает случившееся, как некий тест НАТО на готовность, реакцию», - сказал Корейба.