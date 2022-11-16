«Проверка реакции»: Польский политолог считает инцидент с ракетами тестом для НАТО
Якуб Корейба в эфире НСН сказал, что польские власти поставлены перед "дьявольской" альтернативой: ответить России или нет.
Падение ракет – следствие военной операции, но если Польша ответит на случившееся, все может закончиться континентальной войной, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН.
Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда сегодня заявил об отсутствии доказательств, что ракета была выпущена российскими военными, а сама ракета с большой долей вероятности принадлежала ПВО Украины. Однако Корейба считает, что Россия может использовать ситуацию как тестирование НАТО на реакцию.
«Польское руководство поставлено перед дьявольской альтернативой. Не ответить – Россия воспримет это как слабость. Если отвечать, то это масштабная эскалация конфликта и его географическое расширение с рисками континентальной войны. При этом польское общество просит немедленно ответить России. Власти придерживаются очень умеренной линии, как в своих высказываниях, так и в поведении. Все говорят о необходимости дождаться результатов расследования. Польша действует осторожно. Все обломки ракет, обстоятельства попадания их на территорию страны исследуются местными специалистами, а также будут усилены заграничными экспертами, в частности, американскими. Техническая сторона объективно и беспристрастно будет расследована. Проблема заключается в политической составляющей. Даже если это было случайно, даже если это украинская ракета, Россия воспринимает случившееся, как некий тест НАТО на готовность, реакцию», - сказал Корейба.
Собеседник НСН считает, что Польша могла инициировать созыв Совета НАТО по статье 5 Вашингтонского договора. В таком случае альянс, говорит Корейба, должен был дать военный ответ, но польское руководство не хочет идти на эскалацию.
«Использование статьи 4 Вашингтонского договора говорит о стремлении Польши к деэскалации конфликта и избежание прямой конфронтации с Россией», - резюмировал Корейба.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи.
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