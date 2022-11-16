Польша хочет созвать НАТО после падения ракет на ее территории
Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Согласно статье, страны-участницы договора будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса окажутся под угрозой.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства. Украина и Латвия обвинили в произошедшем Россию. Минобороны РФ отрицало обвинения и заявляло, что осколки с места происшествия «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения». Президент США Джо Байден назвал версию о том, что запуск был произведен с территории России, маловероятной.
Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников заявило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.
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