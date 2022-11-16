Reuters: Байден считает падение ракет в Польше результатом работы украинского ПВО
Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что падение ракет в Польше стало результатом работы украинского ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
Вечером во вторник польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства.
Минобороны России заявило, что идентифицировало по снимкам обломки ракет, упавших на территории Польши как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru