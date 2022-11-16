Reuters: Байден считает падение ракет в Польше результатом работы украинского ПВО

Вечером во вторник польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства.

Минобороны России заявило, что идентифицировало по снимкам обломки ракет, упавших на территории Польши как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.

