«Год или два»: Трамп готовит криптовалюты на смену доллару в международных расчетах
Валерий Корнеев заявил НСН, что сейчас криптовалюты официально признают далеко не все страны, но со временем ситуация поменяется.
Уже за год или два ситуация в платежной мировой системе может поменяться из-за постоянного удешевления доллара, американский лидер Трамп готовит на этот случай криптовалюты, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Американский президент Дональд Трамп анонсировал создание национального криптовалютного резерва, в который будут включены биткоин, Ethereum, Solana (SOL), XRP компании Ripple, Cardano (ADA) и другие цифровые активы. Перечисленные американским лидером криптовалюты уже резко выросли в цене. ADA взлетела на 60%, XRP подскочила на 33%, SOL подорожала на 25%. Ethereum и биткойн также прибавили 13% и 10% соответственно. Корнеев назвал это «политической манипуляцией».
«Это чисто политическая манипуляция, чтобы подготовить для США различные возможности на случай, если американский доллар перестанет выполнять функции мировой валюты. В этом случае США хотят остаться оператором платежных средств, чтобы продолжать получать для себя различные выгоды. Доллар значительно подешевел по отношению к золоту за год, а еще идут разговоры о том, что наличные доллары США старого выпуска не принимаются в различных странах. Это такие первые звоночки: сначала все в наличной форме проявляется, а затем уже в безналичной. Каждый год доллары дешевеют, так как США выпускают порядка двух триллионов долларов только для покрытия дефицита своего бюджета», - рассказал он.
По словам Корнеева, сейчас криптовалюты официально признают далеко не все страны, но со временем ситуация поменяется.
«За год-два могут произойти серьезные изменения в платежной сфере. США свое влияние в этой сфере потерять не хотят. Криптовалютный резерв они делают, чтобы показать, что они контролируют и этот рынок тоже. Это подготовка к тому, что можно будет использовать криптовалюту в международных расчетах. Пока только некоторые страны признают криптовалюты официально, но ограничить их использование для физических лиц и компаний сложно. Эта зона была придумана для теневых операций все-таки, запретить ее невозможно», - объяснил собеседник НСН.
Потери инвесторов, решивших вложиться в мемкоин президента США Дональда Трампа $TRUMP, за несколько недель составили порядка двух млрд долларов. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Chainalysis сообщает журнал Fortune. Отмечается, что вложение в $TRUMP стало неудачным для 813 294 владельцев криптокошельков, при этом создатели мемкоина заработали около 100 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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