«Год или два»: Трамп готовит криптовалюты на смену доллару в международных расчетах

Уже за год или два ситуация в платежной мировой системе может поменяться из-за постоянного удешевления доллара, американский лидер Трамп готовит на этот случай криптовалюты, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Американский президент Дональд Трамп анонсировал создание национального криптовалютного резерва, в который будут включены биткоин, Ethereum, Solana (SOL), XRP компании Ripple, Cardano (ADA) и другие цифровые активы. Перечисленные американским лидером криптовалюты уже резко выросли в цене. ADA взлетела на 60%, XRP подскочила на 33%, SOL подорожала на 25%. Ethereum и биткойн также прибавили 13% и 10% соответственно. Корнеев назвал это «политической манипуляцией».