«Воюет с народом!» Агурбаш ответила Лукашенко на слова об артистах-предателях

Артисты, которые покидают Белоруссию, находятся в крайне сложных условиях и не могут считаться предателями, заявила в эфире НСН уехавшая из страны и поддерживающая протесты против президента Александра Лукашенко певица Анжелика Агурбаш.

Ранее белорусский лидер назвал «трусливо сбежавшими предателями» артистов, отказавшихся от сотрудничества с белорусскими властями во время массовых протестов.

«Я не хочу комментировать то, что говорит Александр Лукашенко. Вы спросите у народа, кто есть народные и заслуженные артисты. Вам народ лучше скажет. Поддерживать или нет – это личное дело каждого, я не могу никого ни агитировать, ни осуждать. Каждый делает свой выбор в этой жизни, исходя из чести, совести, достоинства. Я сделала свой выбор, другие артисты тоже. Время и жизнь потом покажет. Я знаю артистов, которые вынуждены были уехать, спасаясь от преследования. Я тоже в сложной ситуации, я заочно уже сижу в Белоруссии. По одной статье на 12 лет, по другой на три года», - напомнила певица.