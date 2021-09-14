«Воюет с народом!» Агурбаш ответила Лукашенко на слова об артистах-предателях
Певица заявила, что ее критика в адрес режима Лукашенко - не политический вопрос, а «человеческий фактор».
Артисты, которые покидают Белоруссию, находятся в крайне сложных условиях и не могут считаться предателями, заявила в эфире НСН уехавшая из страны и поддерживающая протесты против президента Александра Лукашенко певица Анжелика Агурбаш.
Ранее белорусский лидер назвал «трусливо сбежавшими предателями» артистов, отказавшихся от сотрудничества с белорусскими властями во время массовых протестов.
«Я не хочу комментировать то, что говорит Александр Лукашенко. Вы спросите у народа, кто есть народные и заслуженные артисты. Вам народ лучше скажет. Поддерживать или нет – это личное дело каждого, я не могу никого ни агитировать, ни осуждать. Каждый делает свой выбор в этой жизни, исходя из чести, совести, достоинства. Я сделала свой выбор, другие артисты тоже. Время и жизнь потом покажет. Я знаю артистов, которые вынуждены были уехать, спасаясь от преследования. Я тоже в сложной ситуации, я заочно уже сижу в Белоруссии. По одной статье на 12 лет, по другой на три года», - напомнила певица.
Агурбаш сравнила действия Лукашенко с войной против собственного народа.
«Я никогда не поддерживала никакие политические партии, предвыборные кампании. Я была вне политики. Моя поддержка людей, мое выступление против террора, агрессии и насилия против белорусов – это совершенно другое. Это уже больше, чем политика, это человеческий фактор. На нас, артистов, равняются люди, смотрят, ждут защиты в трудную минуту. Во все времена творческие люди, звезды, которые были искренне любимы народом, всегда поддерживали людей во всех тяжелых ситуациях. Это было и во время войны, в окопах, в горячих точках. Туда выезжали артисты, поддерживали солдат, тех, кто борется за правду, за справедливость, за родину. То, что сейчас происходит в Белоруссии – это война Лукашенко со своим народом. Ни его действия, ни его политику я поддерживать не могу в принципе. Потому что я человек прежде всего. Я артист, которого любят люди», - подчеркнула артистка.
Жесткие приговоры оппозиционерам являются местью президента Белоруссии за «уничтожение» его репутации, а также сигналами Кремлю и Западу, заявил НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране.
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