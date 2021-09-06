«Гвинейский сценарий». Жесткость Лукашенко к оппозиции назвали сигналом Кремлю
Лукашенко может только силой удерживать власть, пока Москва готова это оплачивать, сказал НСН Дмитрий Болкунец.
Жесткие приговоры оппозиционерам являются местью президента Белоруссии за «уничтожение» его репутации, а также сигналами Кремлю и Западу, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране.
Ранее Минский областной суд приговорил оппозиционеров Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам тюрьмы соответственно.
«Эти сроки были совершенно ожидаемы. Такое наказание дают в Белоруссии за тяжкие преступления, за убийство двух человек 15 лет получают. Здесь дали жесткий срок, и этот приговор связан с местью Лукашенко оппонентам, уничтожившим его репутацию в истории, обществе и мире. Потому что Колесникова, Знак, Виктор Бабарико (экс-кандидат в президенты Белоруссии – прим. НСН) и другие деятели оппозиции повлияли на события прошлого августа, когда Лукашенко с треском проиграл президентские выборы, но силой удержал власть. При этом он, хоть и контролирует ситуацию, но она шаткая, и он принимает подобного рода меры, отправляя людей в колонии, чтобы запугать общество и чтобы больше никто не посмел выступить против главного начальника в Белоруссии», - считает Болкунец.
При этом, по его мнению, протестные настроения в Белоруссии после жестких приговоров не уменьшатся.
«Меньше желания у белорусской оппозиции не станет. Всех лидеров мнений, даже блогеров районного масштаба Лукашенко либо арестовал, либо выслал из страны. Остались только официальные пропагандисты, которые на самом деле боятся, что к ним тоже постучат и приедут арестовывать. На днях арестовывали руководителя общества защиты птичек – даже птички вдруг неожиданно стали оппозиционерами. Но это никак не повлияет, протестный потенциал высок, и Лукашенко сегодня только силой может удерживать власть», - отметил политолог.
Он также усмотрел в приговорах Знаку и Колесникову сигнал Кремлю и допустил вероятность реализации в Белоруссии «гвинейского сценария».
«Это сигнал всем - в том числе, и Западу, и Кремлю. Он едет в Москву 9 сентября просить деньги, демонстрируя: «Смотри, Владимир Владимирович, у меня все хорошо, я всех врагов посадил в тюрьмы, а остальные уехали из страны». Для того, чтобы долго удерживать власть силой, нужно много денег. Но кто за это будет платить? Готова ли на это Россия? Его эпоха закончилась, вопрос только в том, сколько времени он еще продержится у власти. Потому что силой удерживать власть мало кому удавалось. Пример тому был на выходных, когда в Гвинее случился военный переворот. Там тоже был президент, который удерживал власть с помощью манипуляций, но слетел. В Белоруссии легко могут повториться подобные события, его могут также арестовать, и в какой-то момент Лукашенко проснется арестованным», - прогнозирует собеседник НСН.
Колесникова и Знак входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах, однако был арестован еще до регистрации кандидатов. Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы. Колесникову и Знака задержали в сентябре прошлого года.
9 сентября в Москве состоится уже пятая с начала года встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
13 июля в ходе пятичасовых переговоров в Санкт-Петербурге они, в частности, договорились о цене на газ для Белоруссии и кредитах
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