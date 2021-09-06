«Гвинейский сценарий». Жесткость Лукашенко к оппозиции назвали сигналом Кремлю

«Эти сроки были совершенно ожидаемы. Такое наказание дают в Белоруссии за тяжкие преступления, за убийство двух человек 15 лет получают. Здесь дали жесткий срок, и этот приговор связан с местью Лукашенко оппонентам, уничтожившим его репутацию в истории, обществе и мире. Потому что Колесникова, Знак, Виктор Бабарико (экс-кандидат в президенты Белоруссии – прим. НСН) и другие деятели оппозиции повлияли на события прошлого августа, когда Лукашенко с треском проиграл президентские выборы, но силой удержал власть. При этом он, хоть и контролирует ситуацию, но она шаткая, и он принимает подобного рода меры, отправляя людей в колонии, чтобы запугать общество и чтобы больше никто не посмел выступить против главного начальника в Белоруссии», - считает Болкунец.

При этом, по его мнению, протестные настроения в Белоруссии после жестких приговоров не уменьшатся.

«Меньше желания у белорусской оппозиции не станет. Всех лидеров мнений, даже блогеров районного масштаба Лукашенко либо арестовал, либо выслал из страны. Остались только официальные пропагандисты, которые на самом деле боятся, что к ним тоже постучат и приедут арестовывать. На днях арестовывали руководителя общества защиты птичек – даже птички вдруг неожиданно стали оппозиционерами. Но это никак не повлияет, протестный потенциал высок, и Лукашенко сегодня только силой может удерживать власть», - отметил политолог.

Он также усмотрел в приговорах Знаку и Колесникову сигнал Кремлю и допустил вероятность реализации в Белоруссии «гвинейского сценария».