«Предатели». Лукашенко раскритиковал отвернувшихся от властей артистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что артисты, которые отказались от сотрудничества с белорусскими властями во время массовых протестов, являются предателями, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
На церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, глава государства отметил, что прошедший год был непростым для людей творческих профессий и не все выдержали обрушившийся на них шквал атак.
«Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий... которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты... Это даже не трусы. Это предатели», - подчеркнул президент республики.
Также Лукашенко добавил, что среди тех, кто не выдержал и сбежал, есть и «великие» российские артисты.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении певицы Анжелики Агурбаш и направила в генпрокуратуру РФ просьбу о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В ведомстве заявили, что певица с августа 2020 года размещала интернете сообщения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни, «содержали оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
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