МИД Швеции: Сожалеем, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС

«Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС», - заявил он.

Представитель шведского МИД подчеркнул, что ограничения со стороны Москвы «являются произвольными, юридически неопределенными и выражают политические мотивы».

Также стало известно, что посол России вызван в МИД Швеции в связи с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников, сообщает Франс Пресс.

Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

В МИД уточнили, что мера стала ответом на ограничения Совета ЕС, введенные 2 и 22 марта в отношении шести граждан России.

