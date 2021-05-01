МИД Швеции: Сожалеем, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС
МИД Швеции считает, что Россия пошла на ухудшение отношений с партнерами в Евросоюзе, введя экономические санкции против ряда европейских чиновников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матса Самуэльссона.
«Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС», - заявил он.
Представитель шведского МИД подчеркнул, что ограничения со стороны Москвы «являются произвольными, юридически неопределенными и выражают политические мотивы».
Также стало известно, что посол России вызван в МИД Швеции в связи с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников, сообщает Франс Пресс.
Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.
В МИД уточнили, что мера стала ответом на ограничения Совета ЕС, введенные 2 и 22 марта в отношении шести граждан России.
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