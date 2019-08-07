Протесты и провокации. Когда Москва и Токио договорятся по Курилам?

Самый недавний протест с японской стороны в адрес России касался запланированных учений в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды с 5 по 10 августа. Ёсихидэ Суга тогда отметил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио.

Ранее в Японии с сожалением отреагировали на визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды, и также выразили протест российской сторон. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН объяснил недовольство со стороны Японии.

«Конечно, это встретили в Японии весьма негативно, с их точки зрения визит Медведева на Итуруп означает лишь укрепление, как говорят в Японии, “своего незаконного доминирования над островами”. Они недовольны, что никто не собирается даже рассматривать вариант по их возвращению. К тому же все это происходит в тот момент, когда переговоры о мирном договоре зашли в тупик. Японцы не мыслят себе подписание договора без решения территориальной проблемы в условиях, их удовлетворяющих. После этого в определенной степени последует охлаждение в отношениях. Особенно после того, как в Японии были оптимистически раздуты ожидания по этому поводу», — отметил собеседник агентства.

С середины прошлого века Москва и Токио пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны, но основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.