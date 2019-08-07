Протесты и провокации. Когда Москва и Токио договорятся по Курилам?
Собеседники НСН обсудили протесты и провокации со стороны Токио по вопросу южных Курил.
Япония отказалась принимать протест России по вопросу южных Курил. Во вторник, 6 августа заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии в России ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. В ответ генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японская сторона не принимает этих протестов и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки напомнил Моргулову, что «подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми».
В ноте протеста замглавы МИД РФ также обратил внимание японского посла на «неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова».
Самый недавний протест с японской стороны в адрес России касался запланированных учений в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды с 5 по 10 августа. Ёсихидэ Суга тогда отметил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио.
Ранее в Японии с сожалением отреагировали на визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды, и также выразили протест российской сторон. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН объяснил недовольство со стороны Японии.
«Конечно, это встретили в Японии весьма негативно, с их точки зрения визит Медведева на Итуруп означает лишь укрепление, как говорят в Японии, “своего незаконного доминирования над островами”. Они недовольны, что никто не собирается даже рассматривать вариант по их возвращению. К тому же все это происходит в тот момент, когда переговоры о мирном договоре зашли в тупик. Японцы не мыслят себе подписание договора без решения территориальной проблемы в условиях, их удовлетворяющих. После этого в определенной степени последует охлаждение в отношениях. Особенно после того, как в Японии были оптимистически раздуты ожидания по этому поводу», — отметил собеседник агентства.
С середины прошлого века Москва и Токио пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны, но основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Однако в июле этого года после саммита G20 в Осаке южные Курильские острова включили в состав Японии на карте, размещенной на официальном сайте «Большой двадцатки». Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире НСН назвал этот случай ожидаемым и призвал не скандалить из-за такой провокации.
«Ни один японский политик не решится публично признать эти территории частью Российской Федерации. А поскольку саммит был в Японии, и японские политики явно участвовали в оформлении всех этих картинок, то другого ожидать было бы просто невозможно. Когда все это готовилось, было очевидно, что такого рода вещи будут проскальзывать <…> Делать из этого вселенский скандал, из-за которого люди не будут 50 лет разговаривать друг с другом, - контрпродуктивно. Потому что нам главное все же – путем серьезных, профессиональных переговоров прийти к таким решениям, которые без сомнения были бы восприняты народами наших государств», — сказал парламентарий.
Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания договора.
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