Больная тема. Востоковед о реакции Токио на визиты Медведева на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курилы. Он прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Медведев посетит социальные объекты и осмотрит строительные площадки школы и жилых домов.

МИД Японии в ответ опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров. Позднее Министерство иностранных дел Японии опубликовало еще один комментарий по этому поводу, содержащий информацию о протесте российской стороне.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о недовольстве со стороны Японии. Оно вызвано очередным визитом Медведева островов Курильской гряды.

«Конечно, это встретили в Японии весьма негативно, с их точки зрения визит Медведева на Итуруп означает лишь укрепление, как говорят в Японии, «своего незаконного доминирования над островами». Они недовольны, что никто не собирается даже рассматривать вариант по их возвращению. К тому же все это происходит в тот момент, когда переговоры о мирном договоре зашли в тупик. Японцы не мыслят себе подписание договора без решения территориальной проблемы в условиях, их удовлетворяющих. После этого в определенной степени последует охлаждение в отношениях. Особенно после того, как в Японии были оптимистически раздуты ожидания по этому поводу», - отметил он.