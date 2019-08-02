Больная тема. Востоковед о реакции Токио на визиты Медведева на Курилы
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, что ожидать от Японии в ответ на посещение островов руководством России.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курилы. Он прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Медведев посетит социальные объекты и осмотрит строительные площадки школы и жилых домов.
МИД Японии в ответ опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров. Позднее Министерство иностранных дел Японии опубликовало еще один комментарий по этому поводу, содержащий информацию о протесте российской стороне.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о недовольстве со стороны Японии. Оно вызвано очередным визитом Медведева островов Курильской гряды.
«Конечно, это встретили в Японии весьма негативно, с их точки зрения визит Медведева на Итуруп означает лишь укрепление, как говорят в Японии, «своего незаконного доминирования над островами». Они недовольны, что никто не собирается даже рассматривать вариант по их возвращению. К тому же все это происходит в тот момент, когда переговоры о мирном договоре зашли в тупик. Японцы не мыслят себе подписание договора без решения территориальной проблемы в условиях, их удовлетворяющих. После этого в определенной степени последует охлаждение в отношениях. Особенно после того, как в Японии были оптимистически раздуты ожидания по этому поводу», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что Медведев уже не в первый раз злит японских политиков. Премьер-министр регулярно посещает Курильские острова, напоминая, что это российская территория.
«Медведев, занимая высокий пост, уже не в первый раз ездит на эти острова. В 2010 году он посетил Южные Курилы, будучи в статусе президента Российской Федерации. Тогда это вообще в штыки было встречено в Японии. Был демарш, отозвали японского посла из России, были серьезные заявления со стороны тогдашнего премьера о недопустимой грубости. Разбушевались правые силы, нам в посольство прислали пулю в конверте, флаг разорвали перед ним. И все это связывалось с фигурой Дмитрия Анатольевича. Потом уже, будучи премьер-министром, он снова ездил на Курилы дважды. При этом он еще заявил, что не отдаст Японии ни пяди родимой земли. Разумеется, тогда это было очень негативно встречено. Этот случай не будет исключением», - заключил он.
Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до окончания своего срока своих полномочий, истекающих в 2021 году, об этом 21 июля он заявил японским журналистам.
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