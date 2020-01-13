«Протесты для телекартинки!» Политолог о волне возмущений против Лаврова в Грузии

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН напомнил об основных аспектах «закона об оккупации» Саакашвили. Он добавил, что времени изменить этот закон у правящей партии было достаточно.

«Конечно же, это все исходит от нацистов всех разливов, их же несколько фракций теперь существует. Но я хочу напомнить, что Саакашвили после своей военно-политической авантюры кровавой в августе 2008 года, поспешно принял «закон об оккупации». Он запретил всем и вся в этом мире въезжать в Абхазию и Южную Осетию, кроме как, приехав сначала в центральную Грузию и потом ехать со стороны гор или Зугдиди на данные территории. А если кто-то это нарушил и побывал, то он объявляется персоной, которая должна быть наказана за это. Ей запрещается въезд в Грузию. Кроме того, в законе сказано, что сотрудничество с сепаратистскими властями – это также осуждается. Человек может быть даже арестован. Но что самое главное. Более, чем за семь лет правящая группировка “Грузинская мечта”, находящаяся у власти, не тронула пальцем этот закон», - объяснил он.

В связи с этим, заверил политолог, националистам не придется придумывать каких-то дополнительных причин, чтобы не впустить на территорию Грузии российского главу МИДа. По словам Мамрадзе, для этого достаточно будет апеллировать законом. Кроме того, добавил собеседник НСН, протесты действительно не исключены. Правда будут они, по словам политолога, немногочисленными.

«Грузия обязана проводить такое вот мероприятие по ротации (встречи министров иностранных дел, поскольку Грузия стала председателем Совета Европы в ноябре, - прим. НСН). Россия часть СЕ. Но уже крик: “Вот он закон. Человек бывал в Абхазии – нарушил закон, не имеет право пересечь границу Грузии. Человек сотрудничал с сепаратистскими властями”! Нацисты действуют четко, апеллируют законом, ничего другого не говорят. А ответить на это ничего нельзя, ведь закон то не поменяли. Нацистский закон Саакашвили как был, так и остался. Я думаю, что если Лавров и приедет в Грузию, то трудно представить, как все это будет. Конечно, нацисты максимально раздуют истерию. Конечно, в этой истерии кроме них самих никто принимать участие не будет. Они на пике могут собрать четыре-пять тысяч человек, не более. Но тем не менее телекартинка создана будет», - заключил он.

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с НСН заявил, что антироссийская политика привела Грузию к кризису. По его словам, «правящие власти в этой стране имеют одну цель: антироссийские выступления, антироссийская пропаганда, и полный отказ от поддержания дружеских отношений с нашей страной».



