Гусев: Антироссийская политика привела Грузию к кризису
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии. В нем может появиться понятие «преследование» и ответственность за него. Преследование может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, посещении места работы, учебы и проживания. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.
Павел Гусев: «С одной стороны, поправки очень нужные, но, с другой стороны, он имеет и обратную сторону. Иногда семьи распадаются, но один из родителей очень хочет видеть детей и ищет контакта с детьми без всяких угроз, насилия, и дурного умысла. Так что, мне кажется, здесь надо все предусмотреть, иначе несчастный отец или несчастная мать не смогут увидеть своих детей, с которыми по каким-либо причинам утратили связь», - предупредил Павел Гусев в эфире НСН.
Власти Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы
Власти Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход к пропорциональной системы выборов.
Павел Гусев: «В Грузии – кризис. Кризис власти, кризис экономический. И то, что там происходит, во многом связано с тем, что правящие власти в этой стране имеют одну цель: антироссийские выступления, антироссийская пропаганда, и полный отказ от поддержания дружеских отношений с нашей страной. И, тем не менее, антироссийская политика не привела Грузию ни к чему хорошему. Европа – далеко, Америка – еще дальше, а Россия – соседняя страна. Должен сказать, что грузинский народ, если приехать в Грузию, настолько радушен, настолько любит Россию и русских, что даже удивительно. Это – две противоположности: ненависть со стороны власти, прогибание ее перед другими странами, и, в то же время, любовь народа к России и к русским. Мне кажется, рано или поздно наши страны снова станут очень близки и будут дружить, как и дружили раньше»,- сказал он НСН.
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России. К ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом. Кроме того, по мнению китайских журналистов, слабостями России еще являются мононаправленность экономики, неудачное географическое расположение страны, а также трудная обстановка в мире.
Павел Гусев: «Мне кажется, здесь самое главное не отмечено: это проблемы в России с региональной властью и с федеральной властью. Дело в том, что при всех благих намерениях сегодня средний и малый бизнес в стране рушится. По многим причинам: и по экономическим и потому, что силовики, которые привыкли считать себя главными в регионах, приходят и просто отбирают бизнес. Малый и средний бизнес не выдерживает, разбегается, уходит, а силовики не умеют заниматься бизнесом», - подчеркнул Павел Гусев в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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