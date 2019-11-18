Гусев: Антироссийская политика привела Грузию к кризису

Павел Гусев: «В Грузии – кризис. Кризис власти, кризис экономический. И то, что там происходит, во многом связано с тем, что правящие власти в этой стране имеют одну цель: антироссийские выступления, антироссийская пропаганда, и полный отказ от поддержания дружеских отношений с нашей страной. И, тем не менее, антироссийская политика не привела Грузию ни к чему хорошему. Европа – далеко, Америка – еще дальше, а Россия – соседняя страна. Должен сказать, что грузинский народ, если приехать в Грузию, настолько радушен, настолько любит Россию и русских, что даже удивительно. Это – две противоположности: ненависть со стороны власти, прогибание ее перед другими странами, и, в то же время, любовь народа к России и к русским. Мне кажется, рано или поздно наши страны снова станут очень близки и будут дружить, как и дружили раньше»,- сказал он НСН.

