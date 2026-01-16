ОАЭ выделили $1,46 млрд на гуманитарные программы, в том числе в Африке

Объединенные Арабские Эмираты в 2025 году выделили $1,46 млрд на гуманитарные программы, при этом существенная часть средств была направлена в страны Африки. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), ОАЭ стали третьим крупнейшим донором в глобальном рейтинге.

В Африке продолжаются взаимосвязанные кризисы, включая голод, проблемы климата, социальные и вооруженные конфликты. Каждый пятый житель континента страдает от недоедания. К 2030 году Африка может стать первой в мире по масштабам голода на фоне массовых переселений, повсеместной потери доходов и кризиса в здравоохранении в связи с нехваткой персонала и инфраструктуры.

ОАЭ осуществляют системную поддержку континента и сочетают прямые поставки с финансированием. Так, в Судан направили значительные объемы продовольствия и гумпомощи. При этом в январе прошлого было доставлено 700 тонн продовольствия для 150 тысяч человек, пострадавших от наводнений в Сомали. Кроме того, ОАЭ выделяют средства на программы через Всемирную продовольственную программу (ВПП), ЮНИСЕФ, Всемирную организацию здравоохранения.

Поддержку Африке в 2025 году также оказывала Россия. Страна нарастила продовольственную и гуманитарную помощь и поставляла на континент зерно, горох, растительное масло, топливо. Кроме того, РФ расширила образовательное сотрудничество с Африкой и выделила иностранным студентам более 5 тысяч бюджетных мест в российских университетах по ключевым направлениям, в том числе инженерии, медицине, IT и экономике.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал африканское направление одним из основных внешнеполитических приоритетов России.

