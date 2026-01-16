СМИ: Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Pais.
По данным источников издания, политики встретятся, чтобы «обсудить переговоры по урегулированию на Украине». Предварительно, встреча запланирована на 21 января.
Как пишет Pais, цель переговоров Трампа фон дер Ляйен - продолжение работы над украинским урегулированием, которое в последнее время ушло на второй план на фоне событий в Венесуэле и вокруг Гренландии.
Ранее Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине затягивается из-за президента страны Владимира Зеленского.
