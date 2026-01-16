Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля

Польша в феврале выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик в эфире RadioZet.

СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью

«Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции», - указал замминистра.

В связи с этим республика сможет производить и принимать на вооружение противопехотные мины.

Ранее Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Позднее аналогичное решение приняла Украина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры