В Москве и области апогей холода ожидается в ночь на воскресенье, когда температура опустится до 25 градусов мороза, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Уже ночь на пятницу показала, что холод наступает. Очень контрастная ночь выдалась в Москве и области. На востоке было семь-восемь градусов мороза, на юго-западе и западе – уже 19 градусов мороза. Это не финал этого похолодания. Апогея холода достигнут в ночь на воскресенье, когда ожидается порядка 20 градусов мороза в Москве, по области – 25 градусов ниже нуля. Холодный день будет в субботу, днем – порядка минус 15 градусов, но уже во второй половине дня воскресенья начнется ослабление морозов», - отметил он.

По его словам, в ночь на Крещение морозы уже не будут такими сильными, а новая неделя принесет очередную волну потепления.

«Само по себе Крещение будет достаточно теплым, в понедельник уже другая воздушная масса. В ночь на понедельник ожидается температура 7-12 градусов ниже нуля. На юге области, возможно, будет похолоднее. Очень высокое давление, поэтому никакого снега не будет. К середине недели опять будет всего 3-8 градусов мороза», - добавил собеседник НСН.

В России крещение в проруби (Крещенские купания) традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января.

Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает и экстремальный ответ, поэтому купания в ледяной воде могут стать фатальными для организма, заявил НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

