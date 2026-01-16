Армия России освободила Закотное в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Закотное в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Территорию взяла под контроль «Южная» группировка войск.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее российская армия установила контроль над селом Комаровка Сумской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры