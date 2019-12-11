Тбилисский политолог: У Грузии никогда не будет великой армии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет». Заявление было сделано во время встречи с представителями научных кругов. Слова прозвучали в контексте того, что Грузии необходимо улучшать свой имидж в мире за счет научных и культурных достижений. Однако эти слова Зурабишвили вызвали бурю критики. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий сейчас на Украине, заподозрил Зурабишвили в том, что она якобы «озвучила позицию России» и ее «оскорбительные слова» в адрес армии Грузии. Критика поступила не только со стороны оппозиции, которая пригрозила президенту импичментом, но и правительства страны, передает ТАСС. Министр обороны Ираклий Гарибашвили назвал слова верховного главнокомандующего «абсолютно неприемлемыми». Сама Зурабишвили считает критику в свой адрес буллингом.

По сути Саломе Зурабишвили права, однако многим не по душе слышать эти слова из уст верховного главнокомандующего, заявил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Акций протеста из-за подобного заявления опасаться не стоит, но извинений от президента требовать будут.