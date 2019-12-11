Тбилисский политолог: У Грузии никогда не будет великой армии
Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, почему слова президента Грузии об отсутствии армии никому не понравились.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет». Заявление было сделано во время встречи с представителями научных кругов. Слова прозвучали в контексте того, что Грузии необходимо улучшать свой имидж в мире за счет научных и культурных достижений. Однако эти слова Зурабишвили вызвали бурю критики. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий сейчас на Украине, заподозрил Зурабишвили в том, что она якобы «озвучила позицию России» и ее «оскорбительные слова» в адрес армии Грузии. Критика поступила не только со стороны оппозиции, которая пригрозила президенту импичментом, но и правительства страны, передает ТАСС. Министр обороны Ираклий Гарибашвили назвал слова верховного главнокомандующего «абсолютно неприемлемыми». Сама Зурабишвили считает критику в свой адрес буллингом.
По сути Саломе Зурабишвили права, однако многим не по душе слышать эти слова из уст верховного главнокомандующего, заявил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Акций протеста из-за подобного заявления опасаться не стоит, но извинений от президента требовать будут.
«Народ не той жизнью живет, чтобы из-за нашей горе-президента выходить на улицы. Трудно представить, чтобы какое-то очередное ее высказывание вызвало какие-то акции протеста. Действительно, вооруженные силы Грузии по своему масштабу, количеству, вооружению гораздо слабее, чем вооруженные сил наших соседей, начиная с России, Турции, того же Азербайджана, где на вооружение потрачены десятки млрд долларов. Поэтому сказать, что Грузия существует в регионе, в котором армии соседних стран гораздо сильнее, — это объективный факт. У нас 3 млн населения, так что думать о какой-то великой победоносной армии не приходится ни в каком предсказуемом будущем. Но когда президент Грузии, который формально по Конституции является все-таки верховным главнокомандующим страны, говорит, что у нас нет армии, то это воспринимается эмоционально многими. Оппозиция будет требовать от нее извинений», — считает политолог.
В октябре спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал извинений от Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации летних протестов в грузинской столице после инцидента на заседании Всемирной ассамблеи православия. Москва в ответ приостановила прямое авиасообщение с Грузией.
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