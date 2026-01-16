Российские школьники страдают больше всех в Европе, а большинство их эмоциональных переживаний наступает в период пубертата, рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.

73% педагогов рассказали, что их ученики сталкивались с интернет-угрозами. Таковы данные опроса Российского общества «Знание», в котором приняли участие почти три тысячи учителей. Результаты были опубликованы ТАСС. Ямбург подчеркнул, что это еще не самая страшная информация.