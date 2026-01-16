Учителя связали травлю в школах с гормонами и информационной безопасностью
Социальные проблемы у учеников наступают, чаще всего, в период полового созревания, заявил НСН Евгений Ямбург.
Российские школьники страдают больше всех в Европе, а большинство их эмоциональных переживаний наступает в период пубертата, рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.
73% педагогов рассказали, что их ученики сталкивались с интернет-угрозами. Таковы данные опроса Российского общества «Знание», в котором приняли участие почти три тысячи учителей. Результаты были опубликованы ТАСС. Ямбург подчеркнул, что это еще не самая страшная информация.
«Я вам хочу сказать даже более грустную информацию — мы на первом месте в Европе по детским суицидам и буллингу. Здесь главный фактор — это доверие ученика учителю и родителю: надо разговаривать, общаться. А причин для травли может быть сколько угодно: ревность одной девочки к другой, потому что мальчик любит ее соперницу или что-то еще. Родители это не всегда видят, потому что выступают как контролеры, которые смотрят электронный дневник, отметки, но могут не заметить проблем. Они начинаются в основном у подростков и старшеклассников, когда происходит половое созревание и бушуют гормоны. Сейчас в школах есть специальная должность наставника, советника. Это, как правило, более молодой сотрудник, который ближе по возрасту и по ментальности к подросткам. Чем-то может помочь он, где-то внимание обращают опытные педагоги, но очень важна роль родителей», — подчеркнул он.
Более половины педагогов (53%) указывают на то, что детей втягивают в конфликты с помощью провокаций в интернете. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков предположил в разговоре с НСН, что поэтому школьников необходимо обучать цифровой грамотности, но все не так просто.
«Это очень важно, но насколько это будет эффективно и квалифицированно. Необязательно добавлять какой-то урок: можно делать это в рамках классических ОБЖ и информатики или классных часов. Если у классного руководителя будет возможность подготовить воспитательное мероприятие, то все будет хорошо. Самый главный вопрос здесь — это время. Учителя сейчас работают на 2-3 ставки, у них просто нет ресурсов на это, поэтому простое включение в программу таких часов ни на что не повлияет», — отметил он.
Ранее Ямбург объяснил НСН, в чем заключается роль современного классного руководителя.
