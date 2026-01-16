Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ
16 января 202611:54
Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию. Об этом заявила госкомпания SOCAR.
«С января 2026 года начались поставки газа покупателям в Австрии и ФРГ», - указано в сообщении.
Сроки и объемы поставок не называются.
Между тем компания «Газпром» сообщила, что в Европе наблюдается рекордный отбор газа из подземных хранилищ до начала морозов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля
- «Нужны вменяемые учителя»: Бессараб объяснила, кого работодатель может направить к психиатру
- Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ
- Апогей холода: Какими будут крещенские морозы в Москве
- Учителя связали травлю в школах с гормонами и информационной безопасностью
- СМИ: Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине
- В Белоруссии начали внезапную масштабную проверку армии
- Поставки электроэнергии из России в КНР могут возобновить
- Россиянам назвали две причины закрытия гипермаркетов
- ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Севастополе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru