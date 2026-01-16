Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ

Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию. Об этом заявила госкомпания SOCAR.

Украина впервые закупит газ из Азербайджана

«С января 2026 года начались поставки газа покупателям в Австрии и ФРГ», - указано в сообщении.

Сроки и объемы поставок не называются.

Между тем компания «Газпром» сообщила, что в Европе наблюдается рекордный отбор газа из подземных хранилищ до начала морозов.

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГерманияАвстрияГазАзербайджан

