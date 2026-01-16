Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ

Силовики задержали мужчину за подготовку теракта на территории Севастополя Внезапная масштабная проверка Вооруженных сил началась в Белоруссии Прокуратура Камчатки организовала более сотни проверок после снежного циклона Президент США и председатель ЕК могут провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе Несколько землетрясений произошли в Мексике Хулио Иглесиас назвал ложными обвинения женщин в сексуальных домогательствах с его стороны