Протестные настроения: Чем обернется «предательское» решение Пашиняна по Карабаху
Очередная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна пройдет при посредничестве Владимира Путина. Стороны готовы подписать соглашение в надежде получить «мир», а не протесты.
25 мая в Москве пройдет очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается также, что в ней примет участие президент России Владимир Путин.
Цель серии очных переговоров – подписать соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений». Стороны в лице глав МИД встречались в Америке в начале мая, а 14 мая вновь переговорили в Брюсселе уже на уровне глав государств. Уже тогда взаимодействие называли «удачным».
19 мая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна прошла при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова. Главной темой обсуждения, конечно, стало определение государственных границ.
ГОТОВЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян официально заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, такое решение может быть принято, если будет обеспечена безопасность армянских жителей.
«В 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах, но мы также должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт-Баку», - сказал он.
Армянский премьер также заявил, что Армения выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы.
Проблема заключается лишь в том, что в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) выступают категорически против перехода территории под контроль Азербайджана.
23 мая президент НКР Араик Арутюнян заявил, что «Арцах (армянское название Карабаха) не был и не будет в составе Азербайджана, сославшись на волю народа.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО АРМЯНСКОГО НАРОДА
Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти для того, чтобы признать Карабах азербайджанским. По ее словам, это «предательство армянского народа» и именно «для этого его туда за ручки привели», о чём она ранее неоднократно предупреждала.
«А вы, кто вылизывал ему шерсть, голосовал за него, бегал за ним по площадям, строчил мне тонны оскорблений и угроз, называл меня турецким земляным червем... вы, кто не хотел ничего слушать, не хотел видеть очевидное и стадом шел за своим вожаком прямой дорогой к предательству армянского народа, вы, прямо сейчас подойдите к зеркалу, плюньте себе в рожи и смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались. Только теперь уже не карабахскими», - эмоционально высказалась она.
В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
«Пока ситуация в обществе такова, что в нем есть протесты, которые представляют властям большую угрозу. Будут ли дальше эти процессы нарастать, и в какой-то момент реально появится угроза власти? Трудно сказать, но, во всяком случае, если это произойдет, то не сегодня и не завтра. Недовольство такой политикой, конечно, есть, оно усугубляется, но этого недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию. Конечно, протестные настроения, негативные восприятия будут. И от оппозиционных партий, и реакция общества в лице журналистов, социальных медиа, интеллектуалов, лидеров общественного мнения. Такого рода риторика довольно остро воспринимается в Армении»», - объяснил он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев же выразил надежду, что переговоры между Баку и Ереваном в итоге принесут на Кавказ долгосрочный мир, и назвал неизбежным подписание мирного соглашения.
«Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели», - указал азербайджанский лидер, отметив, что этот документ «должен соответствовать международным нормам и принципам».
ВИНЯТ РОССИЮ
Российская сторона заявила, что должна понимать позиции всех участников. Москва рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение его ранее озвученной позиции, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Позже Пашинян заочно ответил Захаровой, заявив, что не ждет реакции на свои слова. Он заявил, что взаимодействует с президентом и премьер-министром России, а остальные российские чиновники могут принимать его слова к сведению, но не комментировать их, передает ArmenPress.
«Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю», - заявил он.
Также Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией».
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня», - как бы пригрозил он.
На такие выпады Пашиняна вновь ответила Мария Захарова, которая на брифинге призвала его «понимать всю опасность такого манипулирования словами».
В январе этого года Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ, тогда премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Россия не выполняет свои обязательства.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в связи с этим говорил НСН, что Ереван винит Россию в невыполнении своих обязательств в разблокировке Лачинского коридора, но выходить из ОДКБ пока не собирается.
«Я не думаю, что речь идет о выходе Армении из ОДКБ, ОДКБ – это организация, в которой достаточно много сложностей между членами, общих проблем безопасности у разных членов нет. Проблематика безопасности у Киргизстана, Армении, Белоруссии, Таджикистана разная очень. Есть проблемы, которые хорошо бы решать, пытаться координировать», - сказал он.
В конце 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, многолетний конфликт вновь разразился. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, в итоге трехстороннее соглашение было принято при посредничестве Москвы.
В марте 2023 года Никол Пашинян заявил, что Армения потерпела поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии. Позже он заявил, что страна должна навсегда отказаться от территориальных претензий к другим странам ради мира. По его словам, мир возможен, если Ереван и партнеры зафиксируют, что признают за Арменией территорию Армянской ССР, в рамках которой страна получила независимость. Нагорный Карабах не входил в ее состав.
В апреле в центре Еревана прошел митинг, на котором протестующие потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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