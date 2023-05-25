Протестные настроения: Чем обернется «предательское» решение Пашиняна по Карабаху

«В 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах, но мы также должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт-Баку», - сказал он.

Армянский премьер также заявил, что Армения выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы.

Проблема заключается лишь в том, что в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) выступают категорически против перехода территории под контроль Азербайджана.



23 мая президент НКР Араик Арутюнян заявил, что «Арцах (армянское название Карабаха) не был и не будет в составе Азербайджана, сославшись на волю народа.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО АРМЯНСКОГО НАРОДА

Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти для того, чтобы признать Карабах азербайджанским. По ее словам, это «предательство армянского народа» и именно «для этого его туда за ручки привели», о чём она ранее неоднократно предупреждала.

«А вы, кто вылизывал ему шерсть, голосовал за него, бегал за ним по площадям, строчил мне тонны оскорблений и угроз, называл меня турецким земляным червем... вы, кто не хотел ничего слушать, не хотел видеть очевидное и стадом шел за своим вожаком прямой дорогой к предательству армянского народа, вы, прямо сейчас подойдите к зеркалу, плюньте себе в рожи и смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались. Только теперь уже не карабахскими», - эмоционально высказалась она.

В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.