«Предательство»: Симоньян раскритиковала Пашиняна за готовность признать Карабах азербайджанским
Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти для того, чтобы признать Карабах азербайджанским.
По её словам, это «предательство армянского народа» и именно «для этого его туда за ручки привели», о чём она ранее неоднократно предупреждала.
«А вы, кто вылизывал ему шерсть, голосовал за него, бегал за ним по площадям, строчил мне тонны оскорблений и угроз, называл меня турецким земляным червем... вы, кто не хотел ничего слушать, не хотел видеть очевидное и стадом шел за своим вожаком прямой дорогой к предательству армянского народа, вы, прямо сейчас подойдите к зеркалу, плюньте себе в рожи и смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались. Только теперь уже не карабахскими», - написала Симоньян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянских жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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