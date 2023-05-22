«Предательство»: Симоньян раскритиковала Пашиняна за готовность признать Карабах азербайджанским

По её словам, это «предательство армянского народа» и именно «для этого его туда за ручки привели», о чём она ранее неоднократно предупреждала.

«А вы, кто вылизывал ему шерсть, голосовал за него, бегал за ним по площадям, строчил мне тонны оскорблений и угроз, называл меня турецким земляным червем... вы, кто не хотел ничего слушать, не хотел видеть очевидное и стадом шел за своим вожаком прямой дорогой к предательству армянского народа, вы, прямо сейчас подойдите к зеркалу, плюньте себе в рожи и смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались. Только теперь уже не карабахскими», - написала Симоньян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянских жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

